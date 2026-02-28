Рейтинг@Mail.ru
Иран потребовал от СБ ООН срочного заседания из-за ударов США и Израиля - РИА Новости, 28.02.2026
13:03 28.02.2026 (обновлено: 14:00 28.02.2026)
Иран потребовал от СБ ООН срочного заседания из-за ударов США и Израиля
Иран потребовал от СБ ООН срочного заседания из-за ударов США и Израиля
в мире
иран
сша
израиль
оон
военная операция сша и израиля против ирана
совет безопасности оон
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, оон, военная операция сша и израиля против ирана, совет безопасности оон
В мире, Иран, США, Израиль, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Совет Безопасности ООН
Иран потребовал от СБ ООН срочного заседания из-за ударов США и Израиля

Иран потребовал от СБ ООН провести срочное заседание из-за ударов США и Израиля

© REUTERS / Majid Asgaripour Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Иран требует от Совета Безопасности ООН Совет Безопасности провести срочное заседание в связи с ударами США и Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Совет Безопасности ООН должен немедленно провести экстренное заседание и осудить этот акт (удары США и Израиля - ред.)", - приводит агентство Mehr его слова.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
Вчера, 12:48
 
В мире Иран США Израиль ООН Военная операция США и Израиля против Ирана Совет Безопасности ООН
 
 
