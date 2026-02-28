https://ria.ru/20260228/iran-2077398787.html
Иран потребовал от СБ ООН срочного заседания из-за ударов США и Израиля
Иран требует от Совета Безопасности ООН Совет Безопасности провести срочное заседание в связи с ударами США и Израиля, заявил официальный представитель МИД... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:03:00+03:00
Иран потребовал от СБ ООН срочного заседания из-за ударов США и Израиля
