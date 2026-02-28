https://ria.ru/20260228/iran-2077397306.html
СМИ рассказали подробности масштабной операции США против Ирана
СМИ рассказали подробности масштабной операции США против Ирана
СМИ рассказали подробности масштабной операции США против Ирана
Операция США против Ирана проводится при участии американских космических сил, морской пехоты, армии, флота и военно-воздушных сил, сообщает газета Washington... РИА Новости, 28.02.2026
СМИ рассказали подробности масштабной операции США против Ирана
WP: США проводят масштабную операцию против Ирана