Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил атаковать любую базу, которая поможет США и Израилю - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 28.02.2026 (обновлено: 13:25 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077396339.html
Иран пригрозил атаковать любую базу, которая поможет США и Израилю
Иран пригрозил атаковать любую базу, которая поможет США и Израилю - РИА Новости, 28.02.2026
Иран пригрозил атаковать любую базу, которая поможет США и Израилю
Тегеран готов атаковать любую базу, которая окажет помощь США и Израилю, заявил генеральный штаб вооруженных сил Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:54:00+03:00
2026-02-28T13:25:00+03:00
в мире
сша
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b92eea12ec92faf95e8a8db89f93a56f.jpg
https://ria.ru/20260228/smi-2077395934.html
сша
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077384357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1aecf88edc8a3727770fb753b8bbd63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран пригрозил атаковать любую базу, которая поможет США и Израилю

Иран заявил о готовности атаковать любую базу, которая поможет США и Израилю

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Тегеран готов атаковать любую базу, которая окажет помощь США и Израилю, заявил генеральный штаб вооруженных сил Ирана.
"Любая база, которая окажет помощь США и Израилю, станет целью для иранских вооруженных сил", - приводит агентство Fars заявление генерального штаба.
Вид на столицу Иордании Амман - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: базы США в Иордании стали целью ударов Ирана
Вчера, 12:53
 
В миреСШАИзраильТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала