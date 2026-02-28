https://ria.ru/20260228/iran-2077394555.html
Магазины в Тегеране работают в обычном режиме на фоне атаки США и Израиля
Магазины в Тегеране на фоне атаки США и Израиля работают в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
