Магазины в Тегеране работают в обычном режиме на фоне атаки США и Израиля - РИА Новости, 28.02.2026
12:50 28.02.2026
Магазины в Тегеране работают в обычном режиме на фоне атаки США и Израиля
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
сша
в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
© REUTERS / WANA
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Магазины в Тегеране на фоне атаки США и Израиля работают в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Сильного наплыва делающих запасы покупателей не наблюдается.
Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
В мире Израиль Иран США Дональд Трамп Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
0
