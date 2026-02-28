https://ria.ru/20260228/iran-2077393698.html
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
Иран наносит ответные удары по нескольким американским военным объектам на Ближнем Востоке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:48:00+03:00
2026-02-28T12:48:00+03:00
2026-02-28T14:05:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077389728.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, сша, nbc, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
NBC: Иран наносит ответные удары по ряду военных объектов США на Ближнем Востоке