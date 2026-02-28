Рейтинг@Mail.ru
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 28.02.2026 (обновлено: 14:05 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077393698.html
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
Иран наносит ответные удары по нескольким американским военным объектам на Ближнем Востоке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:48:00+03:00
2026-02-28T14:05:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077389728.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, сша, nbc, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке

NBC: Иран наносит ответные удары по ряду военных объектов США на Ближнем Востоке

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иран наносит ответные удары по нескольким американским военным объектам на Ближнем Востоке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«
"Американский чиновник заявляет, что Иран наносит ответные удары по нескольким американским военным объектам на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении телеканала.
США и Израиль начали в субботу масштабную операцию против Ирана, наносятся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Сообщается, что Иран в ответ произвел пуски ракет.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Расчет на это". На Западе назвали истинную цель операции США против Ирана
Вчера, 12:32
 
В миреИранБлижний ВостокСШАNBCВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала