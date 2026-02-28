Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил, что считает законным правом ответить на удары США и Израиля - РИА Новости, 28.02.2026
12:26 28.02.2026
Иран заявил, что считает законным правом ответить на удары США и Израиля
в мире, иран, сша, израиль, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил, что считает законным правом ответить на удары США и Израиля

МИД Ирана: Тегеран считает законным правом ответить на удары США и Израиля

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте израильского удара по Тегерану. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. США и Израиль ударили по Ирану во время американо-иранского дипломатического процесса, Тегеран считает законным правом ответить на удары Вашингтона и Тель-Авива, следует из заявления МИД Ирана.
"Военное нападение США и Израиля на Иран осуществляется во время дипломатического процесса между Ираном и США… Ответ на эту агрессию является законным правом Ирана в соответствии со статьей 51 устава ООН", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Отмечается, что иранская армия использует все средства и потенциал для противостояния агрессии со стороны США и Израиля.
