Иран заявил, что считает законным правом ответить на удары США и Израиля
США и Израиль ударили по Ирану во время американо-иранского дипломатического процесса, Тегеран считает законным правом ответить на удары Вашингтона и... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:26:00+03:00
В мире, Иран, США, Израиль, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил, что считает законным правом ответить на удары США и Израиля
МИД Ирана: Тегеран считает законным правом ответить на удары США и Израиля