Рейтинг@Mail.ru
В Иране рассказали о возможных дальнейших действиях - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 28.02.2026 (обновлено: 13:58 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077380980.html
В Иране рассказали о возможных дальнейших действиях
В Иране рассказали о возможных дальнейших действиях - РИА Новости, 28.02.2026
В Иране рассказали о возможных дальнейших действиях
Для Ирана нет "красных линий" после ударов от США и Израиля, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного иранского чиновника. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:03:00+03:00
2026-02-28T13:58:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077380498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e7f50566340f12cb2d8de5c9c90047b.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077380498_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_8044260db03a213e372b90dc5e3aa279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране рассказали о возможных дальнейших действиях

Al Jazeera: для Ирана нет красных линий после ударов США и Израиля

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 28 фев - РИА Новости. Для Ирана нет "красных линий" после ударов от США и Израиля, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
"Нет "красных линий" после этой агрессии, все возможно, в том числе сценарии, которые ранее не рассматривались", - сказал чиновник телеканалу.
Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
Вчера, 10:20
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала