ЦАХАЛ ведет перехват ракет, запущенных Ираном - РИА Новости, 28.02.2026
11:59 28.02.2026
ЦАХАЛ ведет перехват ракет, запущенных Ираном
ЦАХАЛ ведет перехват ракет, запущенных Ираном
Армия Израиля заявила, что ведет перехват запущенных Ираном ракет. РИА Новости, 28.02.2026
2026
ЦАХАЛ ведет перехват ракет, запущенных Ираном

Армия Израиля заявила, что ведет перехват запущенных Ираном ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что ведет перехват запущенных Ираном ракет.
"Система противовоздушной обороны в данный момент идентифицирует и перехватывает цели", - говорится в сообщении Армии обороны страны.
КСИР подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю
© 2026 МИА «Россия сегодня»
