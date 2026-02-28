https://ria.ru/20260228/iran-2077379747.html
ЦАХАЛ ведет перехват ракет, запущенных Ираном
ЦАХАЛ ведет перехват ракет, запущенных Ираном - РИА Новости, 28.02.2026
ЦАХАЛ ведет перехват ракет, запущенных Ираном
Армия Израиля заявила, что ведет перехват запущенных Ираном ракет. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:59:00+03:00
2026-02-28T11:59:00+03:00
2026-02-28T11:59:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
Новости
ru-RU
ЦАХАЛ ведет перехват ракет, запущенных Ираном
Армия Израиля заявила, что ведет перехват запущенных Ираном ракет