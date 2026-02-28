https://ria.ru/20260228/iran-2077377781.html
МВД Ирана обвинило США и Израиль в агрессии
МВД Ирана обвинило США и Израиль в агрессии - РИА Новости, 28.02.2026
МВД Ирана обвинило США и Израиль в агрессии
США и Израиль нарушили международное право, нанеся удары по Ирану, это агрессия, заявило министерство внутренних дел Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:52:00+03:00
2026-02-28T11:52:00+03:00
2026-02-28T11:52:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077377323_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_15bf761e5e5184a3e51e70f3ad881215.jpg
https://ria.ru/20260228/pentagon-2077377461.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077377323_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_0f82f6859a9097f63f017d72c43714e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
МВД Ирана обвинило США и Израиль в агрессии
МВД Ирана назвало удары США и Израиля по стране агрессией