МВД Ирана обвинило США и Израиль в агрессии - РИА Новости, 28.02.2026
11:52 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077377781.html
МВД Ирана обвинило США и Израиль в агрессии
США и Израиль нарушили международное право, нанеся удары по Ирану, это агрессия, заявило министерство внутренних дел Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:52:00+03:00
2026-02-28T11:52:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
МВД Ирана обвинило США и Израиль в агрессии

МВД Ирана назвало удары США и Израиля по стране агрессией

© Getty ImagesДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Getty Images
Дым на месте израильского удара по Тегерану
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. США и Израиль нарушили международное право, нанеся удары по Ирану, это агрессия, заявило министерство внутренних дел Ирана.
«
"Сообщает великому народу Ирану, что преступный враг в очередной раз нарушил международное право и во время переговоров совершил агрессию в отношении нашей дорогой родины", - говорится в заявлении, которое приводит иранская государственная телерадиокомпания.
Отмечается, что МВД таким образом прокомментировало удары США и Израиля по Ирану.
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
