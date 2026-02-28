https://ria.ru/20260228/iran-2077376750.html
КСИР подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю
КСИР подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю - РИА Новости, 28.02.2026
КСИР подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю, Тегеран запустил ракеты и... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:47:00+03:00
2026-02-28T11:47:00+03:00
2026-02-28T13:58:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077373068_0:380:1181:1044_1920x0_80_0_0_1661aa4de756f6a5a5526ae3beb509fc.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077373068_0:295:1182:1181_1920x0_80_0_0_63dc4d93080a6c15db993d913863865c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю
КСИР: Иран запустил ракеты и БПЛА в сторону Израиля в ответ на агрессию