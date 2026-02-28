Рейтинг@Mail.ru
КСИР подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю
11:47 28.02.2026 (обновлено: 13:58 28.02.2026)
КСИР подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю
КСИР подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю
в мире
КСИР подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю

© Фото : Tasnim News AgencyДым на месте израильского удара по Тегерану
© Фото : Tasnim News Agency
Дым на месте израильского удара по Тегерану
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю, Тегеран запустил ракеты и БПЛА в сторону Израиля в ответ на агрессию против Ирана, говорится в заявлении КСИР.
"В ответ на агрессию коварного врага в отношении исламской республики Иран, началась первая волна ударов ракетами и БПЛА в сторону Израиля", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
