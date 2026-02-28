Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил возможные потери США в военной операции против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
11:20 28.02.2026
Трамп допустил возможные потери США в военной операции против Ирана
Трамп допустил возможные потери США в военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп допустил, что в ходе военной операции против Ирана Соединённые Штаты могут понести потери среди военнослужащих.
Трамп допустил возможные потери США в военной операции против Ирана

Трамп допустил возможные потери среди ВС США в ходе операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что в ходе военной операции против Ирана Соединённые Штаты могут понести потери среди военнослужащих.
"Я делаю это заявление не легкомысленно. Иранский режим стремится лишить жизни наших храбрых американских героев. Мы можем понести потери. Такое часто случается на войне", — сказал Трамп в записанном видеообращении, опубликованном в его канале в социальной сети TRUTH Social.
При этом он подчеркнул, что операция проводится "не ради настоящего момента, а ради будущего", назвав её "благородной миссией".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки
