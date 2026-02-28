https://ria.ru/20260228/iran-2077370957.html
Трамп допустил возможные потери США в военной операции против Ирана
Трамп допустил возможные потери США в военной операции против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп допустил возможные потери США в военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп допустил, что в ходе военной операции против Ирана Соединённые Штаты могут понести потери среди военнослужащих. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:20:00+03:00
2026-02-28T11:20:00+03:00
2026-02-28T11:20:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052265609_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_9e180e4c257d7e4877160c66832c88d5.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077368620.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052265609_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d0b34bf4bfb4fb8ce52edd4d756985bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, иран, дональд трамп
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Иран, Дональд Трамп
Трамп допустил возможные потери США в военной операции против Ирана
Трамп допустил возможные потери среди ВС США в ходе операции против Ирана