КСИР прокомментировал удары Израиля по военным объектам - РИА Новости, 28.02.2026
11:08 28.02.2026
КСИР прокомментировал удары Израиля по военным объектам
Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) подтвердило РИА Новости, что Израиль нанес удары по ряду военных и... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
израиль
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР прокомментировал удары Израиля по военным объектам

КСИР Ирана подтвердил удары Израиля по ряду военных объектов

© Фото : соцсетиДым в Тегеране после израильского удара
Дым в Тегеране после израильского удара - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : соцсети
Дым в Тегеране после израильского удара. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) подтвердило РИА Новости, что Израиль нанес удары по ряду военных и административных объектов в Тегеране и в других городах.
"Подтверждаем удары Израиля по ряду военных и административных объектов", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию об ударах в Тегеране и ряде других городов.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Иран нанес удары по авиабазам Израиля, сообщает КСИР
17 июня 2025, 19:51
 
В миреИзраильТегеран (город)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
