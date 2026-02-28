Рейтинг@Mail.ru
11:02 28.02.2026 (обновлено: 14:00 28.02.2026)
Никто не смеет бросать вызов могуществу США, заявил Трамп

Трамп: скоро Иран поймет, что никто не смеет бросать вызов могуществу США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне начала военной операции против Ирана заявил, что Тегерану предстоит вскоре убедиться в том, что бросать вызов мощи Соединённых Штатов недопустимо.
"Мы обеспечим, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Это очень простое послание. У них никогда не будет ядерного оружия. Этот режим скоро поймёт, что никто не смеет бросать вызов силе и мощи Соединённых Штатов", — сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в его канале в социальной сети TRUTH Social.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
Военная операция США и Израиля против ИранаИранСШАДональд Трамп
 
 
