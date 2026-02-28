https://ria.ru/20260228/iran-2077368278.html
Никто не смеет бросать вызов могуществу США, заявил Трамп
Никто не смеет бросать вызов могуществу США, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2026
Никто не смеет бросать вызов могуществу США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне начала военной операции против Ирана заявил, что Тегерану предстоит вскоре убедиться в том, что бросать вызов мощи... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:02:00+03:00
2026-02-28T11:02:00+03:00
2026-02-28T14:00:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_f24bbe04280f9140e98713630593fe0a.jpg
https://ria.ru/20260228/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3e018ce2c4dceeded375624b3badb66f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, иран, сша, дональд трамп
Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, США, Дональд Трамп
Никто не смеет бросать вызов могуществу США, заявил Трамп
Трамп: скоро Иран поймет, что никто не смеет бросать вызов могуществу США