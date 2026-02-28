Иран ответит на атаку в ближайшие часы, заявили в КСИР

https://ria.ru/20260228/iran-2077367688.html
Иран ответит на атаку по своим территориям в ближайшие часы, сообщили РИА Новости в командовании Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:59:00+03:00
2026-02-28T10:59:00+03:00
2026-02-28T10:59:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
