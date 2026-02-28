Израильские ракеты ударили вблизи резиденции аятоллы в Тегеране

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Попадания ракет было зафиксировано в районах Тегерана, где расположены резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президентский дворец, передает агентство Fars.

По его данным, попаданий ракет в районе улиц Пастер и Кешвардуст, где и расположены государственные комплексы, было "примерно семь".