Израильские ракеты ударили вблизи резиденции аятоллы в Тегеране
Израильские ракеты ударили вблизи резиденции аятоллы в Тегеране
Попадания ракет было зафиксировано в районах Тегерана, где расположены резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президентский дворец, передает агентство РИА Новости, 28.02.2026
