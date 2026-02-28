Рейтинг@Mail.ru
Израильские ракеты ударили вблизи резиденции аятоллы в Тегеране
10:55 28.02.2026 (обновлено: 11:00 28.02.2026)
Израильские ракеты ударили вблизи резиденции аятоллы в Тегеране
Израильские ракеты ударили вблизи резиденции аятоллы в Тегеране
Попадания ракет было зафиксировано в районах Тегерана, где расположены резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президентский дворец, передает агентство РИА Новости, 28.02.2026
Израильские ракеты ударили вблизи резиденции аятоллы в Тегеране

Ракеты Израиля ударили у резиденции лидера и президентского дворца в Тегеране

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Попадания ракет было зафиксировано в районах Тегерана, где расположены резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президентский дворец, передает агентство Fars.
По его данным, попаданий ракет в районе улиц Пастер и Кешвардуст, где и расположены государственные комплексы, было "примерно семь".
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
