Взрывы погремели еще в четырех иранских городах
Взрывы помимо Тегерана погремели в других городах Ирана - в Куме, Исфахане, Керманшахе, Кередже, сообщает агентство Fars. РИА Новости, 28.02.2026
