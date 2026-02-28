Рейтинг@Mail.ru
Иран закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 28.02.2026 (обновлено: 10:14 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077357131.html
Иран закрыл воздушное пространство
Иран закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 28.02.2026
Иран закрыл воздушное пространство
Воздушное пространство Ирана закрыто до дальнейшего уведомления на фоне атак Израиля, заявил официальный представитель организации авиаперевозок Ирана Маджид... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:10:00+03:00
2026-02-28T10:14:00+03:00
в мире
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077356959_0:120:2550:1554_1920x0_80_0_0_5a6965671c4f12c251b3c032952b7960.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077354783.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077356959_0:0:2268:1700_1920x0_80_0_0_5dd4a59ea128852e38ca2834098de9ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль
В мире, Иран, Израиль
Иран закрыл воздушное пространство

Воздушное пространство Ирана закрыли до дальнейшего уведомления

© AP PhotoДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Воздушное пространство Ирана закрыто до дальнейшего уведомления на фоне атак Израиля, заявил официальный представитель организации авиаперевозок Ирана Маджид Ахаван.
Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
"Все воздушное пространство страны закрыто до дальнейшего уведомления", - передает слова Маджида Ахавана агентство Mehr.
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
ОнлайнВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
Вчера, 10:04
 
В миреИранИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала