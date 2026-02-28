https://ria.ru/20260228/iran-2077357131.html
Иран закрыл воздушное пространство
Воздушное пространство Ирана закрыто до дальнейшего уведомления на фоне атак Израиля, заявил официальный представитель организации авиаперевозок Ирана Маджид... РИА Новости, 28.02.2026
