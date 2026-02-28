Израиль нанес удар по Ирану

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану, заявило Минобороны Израиля.

"На всей территории страны вводится особое чрезвычайное положение", — говорится в заявлении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Израиль закрыл свое воздушное пространство.

По данным иранских СМИ, в Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. По данным агентства Fars, ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым также поднимается в районе Пастур, передает ISNA.

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп анонсировал непростое решение по Ирану . Он заявил, что недоволен ходом переговоров по ядерной программе, и вновь призвал исламскую республику полностью отказаться от обогащения урана.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Трамп требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.

В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.