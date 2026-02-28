Израиль нанес удар по Ирану

https://ria.ru/20260228/iran-2077349897.html
ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану, заявило Минобороны Израиля. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:33:00+03:00
2026-02-28T09:33:00+03:00
2026-02-28T09:51:00+03:00
Израиль заявил о превентивном ударе по Ирану
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану, заявило Минобороны Израиля.
"На всей территории страны вводится особое чрезвычайное положение", — говорится в заявлении.
Израиль закрыл свое воздушное пространство.
По данным иранских СМИ, в Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. По данным агентства Fars, ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым также поднимается в районе Пастур, передает ISNA.
В ночь на субботу президент США
Дональд Трамп анонсировал непростое решение по Ирану
. Он заявил, что недоволен ходом переговоров по ядерной программе, и вновь призвал исламскую республику полностью отказаться от обогащения урана.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Трамп требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.
Несмотря на идущие переговоры, американцы продолжают стягивать военные силы в регион. В конце января Штаты отправили армаду кораблей в Оманский и Персидский заливы
. Сообщается, что сейчас вблизи Ирана сосредоточились более 150 самолетов и примерно треть флота.