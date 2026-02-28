https://ria.ru/20260228/iran-2077322052.html
Иран готов обсудить допуск инспекторов из США на объекты, заявили в Омане
Иран готов обсудить допуск инспекторов из США на объекты, заявили в Омане - РИА Новости, 28.02.2026
Иран готов обсудить допуск инспекторов из США на объекты, заявили в Омане
Иран готов рассмотреть возможность допуска американских инспекторов на свою территорию для контроля за соблюдением потенциальной ядерной сделки с США, сообщил... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T01:29:00+03:00
2026-02-28T01:29:00+03:00
2026-02-28T01:29:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
бадр аль-бусаиди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20260227/iran-2077263286.html
иран
сша
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, оман, бадр аль-бусаиди
В мире, Иран, США, Оман, Бадр Аль-Бусаиди
Иран готов обсудить допуск инспекторов из США на объекты, заявили в Омане
МИД Омана: Иран готов обсудить допуск инспекторов из США на свою территорию