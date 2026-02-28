МИД Омана заявил, что Иран готов отказаться от запасов обогащенного урана

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Во время переговоров с США Иран согласился отказаться от всех запасов обогащённого урана, что является одним из ключевых требований Вашингтона для заключения сделки, сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.