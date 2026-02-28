Рейтинг@Mail.ru
США сочли Иран "спонсором неправомерных задержаний", сообщил Рубио
00:39 28.02.2026
США сочли Иран "спонсором неправомерных задержаний", сообщил Рубио
США присудили Ирану статус "государства-спонсора неправомерных задержаний" за якобы незаконные аресты американцев, сообщил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, сша, марко рубио
В мире, Иран, США, Марко Рубио
© REUTERS / Jonathan ErnstМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США присудили Ирану статус "государства-спонсора неправомерных задержаний" за якобы незаконные аресты американцев, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
По данным госдепа США, включенные в соответствующий перечень субъекты "могут быть подвергнуты суровым наказаниям, включая экономические санкции, визовые ограничения".
Члены Корпуса стражей исламской революции в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
ВС Ирана предостерегли США от военных действий
Вчера, 00:41
"Сегодня я объявляю Иран государством-спонсором неправомерных задержаний... На протяжении десятилетий Иран продолжал жестоко задерживать невиновных американцев, а также граждан других стран, используя их в качестве политического рычага давления на другие государства. Эта отвратительная практика должна быть прекращена", - говорится в заявлении Рубио.
В противном случае США будут "вынуждены рассмотреть дополнительные меры", в том числе ограничения на использование американских паспортов для поездок в Иран, через Иран или из Ирана, отметил он.
Соответствующее решение было принято на фоне продолжающихся переговоров США и Ирана о ядерной программе исламской республики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана, сообщили СМИ
Вчера, 04:23
 
В мире Иран США Марко Рубио
 
 
