США сочли Иран "спонсором неправомерных задержаний", сообщил Рубио

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США присудили Ирану статус "государства-спонсора неправомерных задержаний" за якобы незаконные аресты американцев, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
По данным госдепа США, включенные в соответствующий перечень субъекты "могут быть подвергнуты суровым наказаниям, включая экономические санкции, визовые ограничения".
"Сегодня я объявляю Иран государством-спонсором неправомерных задержаний... На протяжении десятилетий Иран продолжал жестоко задерживать невиновных американцев, а также граждан других стран, используя их в качестве политического рычага давления на другие государства. Эта отвратительная практика должна быть прекращена", - говорится в заявлении Рубио.
В противном случае США будут "вынуждены рассмотреть дополнительные меры", в том числе ограничения на использование американских паспортов для поездок в Иран, через Иран или из Ирана, отметил он.
Соответствующее решение было принято на фоне продолжающихся переговоров США и Ирана о ядерной программе исламской республики.