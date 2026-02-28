Ирак заявил, что не обладает ПВО для перехвата ракет

КАИР, 28 фев - РИА Новости. Средств ПВО на территории Ирака нет для отражения ракетных ударов, заявил РИА Новости официальный представитель правительства иракского Курдистана Гутиар Адель.
По словам собеседника агентства, США осуществляют перехват с помощью своих ракетных комплексов в случае, если под удар попадают их военные базы и интересы.
"Фактически такие атаки уже были перехвачены в Эрбиле", - добавил Адель.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.