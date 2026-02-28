Рейтинг@Mail.ru
Ирак заявил, что не обладает ПВО для перехвата ракет - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/irak-2077445137.html
Ирак заявил, что не обладает ПВО для перехвата ракет
Ирак заявил, что не обладает ПВО для перехвата ракет - РИА Новости, 28.02.2026
Ирак заявил, что не обладает ПВО для перехвата ракет
Средств ПВО на территории Ирака нет для отражения ракетных ударов, заявил РИА Новости официальный представитель правительства иракского Курдистана Гутиар Адель. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:54:00+03:00
2026-02-28T15:54:00+03:00
в мире
сша
иран
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg
https://ria.ru/20260228/irak-2077402538.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077444492.html
сша
иран
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_75f69fce02a8bbb1b990cc1c74c0c3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ирак заявил, что не обладает ПВО для перехвата ракет

В Ираке заявили об отсутствии средств ПВО для отражения ракетных ударов

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 28 фев - РИА Новости. Средств ПВО на территории Ирака нет для отражения ракетных ударов, заявил РИА Новости официальный представитель правительства иракского Курдистана Гутиар Адель.
"Ни Ирак, ни регион (Курдистан) не располагают системами противоракетной обороны для перехвата ракет",- сказал Адель.
Израильский истребитель - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
При авиаударах по Ираку погибли по меньшей мере два человека
Вчера, 13:15
По словам собеседника агентства, США осуществляют перехват с помощью своих ракетных комплексов в случае, если под удар попадают их военные базы и интересы.
"Фактически такие атаки уже были перехвачены в Эрбиле", - добавил Адель.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают
Вчера, 15:52
 
В миреСШАИранИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала