СМИ: при ударе по штаб-квартире шиитского ополчения в Ираке погиб человек
СМИ: при ударе по штаб-квартире шиитского ополчения в Ираке погиб человек
Один человек погиб, трое ранены после авиаудара по штаб-квартире шиитского ополчения "Аль-Хашд Аш-Шааби" в Ираке, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2026
