Ирак закрыл воздушное пространство
Ирак закрыл свое воздушное пространство на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщило в субботу информационное агентство INA со ссылкой на министерство транспорта... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:21:00+03:00
2026-02-28T10:21:00+03:00
2026-02-28T11:09:00+03:00
в мире
ирак
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
израиль
иран
Ирак закрыл воздушное пространство
