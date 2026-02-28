https://ria.ru/20260228/irak-2077358852.html
Ирак готовится закрыть воздушное пространство
Ирак готовится закрыть воздушное пространство на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщило министерство транспорта страны информационному агентству INA. РИА Новости, 28.02.2026
