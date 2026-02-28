Рейтинг@Mail.ru
Ирак готовится закрыть воздушное пространство
10:18 28.02.2026
Ирак готовится закрыть воздушное пространство
Ирак готовится закрыть воздушное пространство на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщило министерство транспорта страны информационному агентству INA. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
ирак
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
израиль
иран
в мире, ирак, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ирак готовится закрыть воздушное пространство

Ирак закроет воздушное пространство после ударов Израиля по Ирану

© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ирак готовится закрыть воздушное пространство на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщило министерство транспорта страны информационному агентству INA.
"Мы сейчас освобождаем воздушное пространство над Ираком перед его закрытием", - передает агентство заявление минтранспорта.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: США давят на НАТО с целью свертывания миссий альянса в Ираке и Косово
19 февраля, 07:54
 
В миреИракИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
