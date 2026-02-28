https://ria.ru/20260228/internet-2077435013.html
В Тегеране фиксируют серьезные проблемы с интернетом
В Тегеране фиксируют серьезные проблемы с интернетом - РИА Новости, 28.02.2026
В Тегеране фиксируют серьезные проблемы с интернетом
В Тегеране наблюдаются серьезные проблемы с интернет-соединением на фоне ударов США и Израиля по Ирану, сообщили РИА Новости местные жители, а также... РИА Новости, 28.02.2026
В Тегеране фиксируют серьезные проблемы с интернетом
В Тегеране фиксируют серьезные проблемы с интернетом после ударов США и Израиля