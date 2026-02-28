Рейтинг@Mail.ru
Мир захлестнул интерес к техно-версиям славянской фольклорной музыки
Культура
Культура
 
10:42 28.02.2026
Мир захлестнул интерес к техно-версиям славянской фольклорной музыки
Мир захлестнул интерес к техно-версиям славянской фольклорной музыки - РИА Новости, 28.02.2026
Мир захлестнул интерес к техно-версиям славянской фольклорной музыки
По всему миру возрос интерес к музыкальному тренду "славянское техно", который объединяет фольклорные мотивы и такие композиции как "Катюша" с современными... РИА Новости, 28.02.2026
Культура, Германия, Великобритания, США, Россия
Мир захлестнул интерес к техно-версиям славянской фольклорной музыки

РИА Новости: в мире растет интерес к музыкальному тренду "славянское техно"

© iStock.com / insta_photosДевушка слушает музыку
Девушка слушает музыку - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© iStock.com / insta_photos
Девушка слушает музыку . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По всему миру возрос интерес к музыкальному тренду "славянское техно", который объединяет фольклорные мотивы и такие композиции как "Катюша" с современными ритмами, выяснило РИА Новости на основе анализа поисковых запросов.
"Slavic techno" ("славянское техно") - новое музыкальное направление, получивший популярность в социальных сетях в последние месяцы. Особой популярностью в рамках этого тренда пользуются не только народные песни, но и композиции XX века, включая песни военных лет.
Количество запросов видео в YouTube по словосочетанию "slavic techno" с февраля 2025 года по данный момент выросло в 32 раза, выяснило РИА Новости. При этом в комбинации с этим часто ищут фольклорные песни, а также "Катюшу".
Среди стран, жители которых чаще всего искали видео со "slavic techno" за последний месяц, лидируют Иран (максимальный показатель), Литва, Грузия, Сербия и Венгрия. В список 20 стран с наиболее высоким интересом также вошли Италия, Германия, Австрия, Великобритания, США и Израиль.
Параллельно с этим растет популярность "slavic core" — эстетики, объединяющей моду и стиль стран Восточной Европы 1990-х и 2000-х годов. Только за последний месяц частота поисковых запросов по этой тематике выросла на 162%, в том числе за счет интереса пользователей из России, США, Польши, Великобритании и Германии.
