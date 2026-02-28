Мир захлестнул интерес к техно-версиям славянской фольклорной музыки

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По всему миру возрос интерес к музыкальному тренду "славянское техно", который объединяет фольклорные мотивы и такие композиции как "Катюша" с современными ритмами, выяснило РИА Новости на основе анализа поисковых запросов.

"Slavic techno" ("славянское техно") - новое музыкальное направление, получивший популярность в социальных сетях в последние месяцы. Особой популярностью в рамках этого тренда пользуются не только народные песни, но и композиции XX века, включая песни военных лет.

Количество запросов видео в YouTube по словосочетанию "slavic techno" с февраля 2025 года по данный момент выросло в 32 раза, выяснило РИА Новости. При этом в комбинации с этим часто ищут фольклорные песни, а также "Катюшу".

Грузия, Сербия и Германия, Австрия, Великобритания, США и Израиль. Среди стран, жители которых чаще всего искали видео со "slavic techno" за последний месяц, лидируют Иран (максимальный показатель), Литва Венгрия . В список 20 стран с наиболее высоким интересом также вошли Италия