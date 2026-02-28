Рейтинг@Mail.ru
Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало - РИА Новости, 28.02.2026
18:49 28.02.2026 (обновлено: 19:22 28.02.2026)
Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало
Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало
Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров. РИА Новости, 28.02.2026
Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало

Генконсул Владимиров: информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало

© AP Photo / Fatima ShbairРакета в небе над Дубаем, ОАЭ
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало", - сказал агентству генеральный консул.

