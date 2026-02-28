https://ria.ru/20260228/informatsija-2077490881.html
Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало
Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало - РИА Новости, 28.02.2026
Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало
Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:49:00+03:00
2026-02-28T18:49:00+03:00
2026-02-28T19:22:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
максим владимиров (baring vostok)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077491165_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd42bfbd204b5d8097c9f62e378db4aa.jpg
https://ria.ru/20260228/tasnim-2077490437.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077491165_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_5f3f1e8c3b1d1a05cbdf295515b4c955.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, сша, иран, максим владимиров (baring vostok)
В мире, Дубай, США, Иран, Максим Владимиров (Baring Vostok)
Информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало
Генконсул Владимиров: информации о пострадавших россиянах в Дубае не поступало