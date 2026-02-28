Несколько россиян умерли во Вьетнаме из-за различных инфекций

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Несколько россиян умерли на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме из-за различных инфекций, включая случай амебного менингоэнцефалита в декабре 2025 года, заявил РИА Новости генеральный консул в Хошимине Тимур Садыков.

"В генконсульство нередко поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, постоянно проживающих здесь, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания. Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года", — сказал он РИА Новости.