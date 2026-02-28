Рейтинг@Mail.ru
Несколько россиян умерли во Вьетнаме из-за различных инфекций - РИА Новости, 28.02.2026
00:23 28.02.2026 (обновлено: 07:17 28.02.2026)
Несколько россиян умерли во Вьетнаме из-за различных инфекций
Несколько россиян умерли на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме из-за различных инфекций, включая случай амебного менингоэнцефалита в декабре 2025 года
Вьетнам, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Флаг Вьетнама в Хошимине
Флаг Вьетнама в Хошимине
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Вьетнама в Хошимине. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Несколько россиян умерли на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме из-за различных инфекций, включая случай амебного менингоэнцефалита в декабре 2025 года, заявил РИА Новости генеральный консул в Хошимине Тимур Садыков.
"В генконсульство нередко поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, постоянно проживающих здесь, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания. Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года", — сказал он РИА Новости.
Ранее Telegram-канал SHOT писал о массовых отравлениях россиян во Вьетнаме: через несколько часов после купания у них появились рвота, слабость и жар.
Туристы пожаловались на слив канализации в море. Отходы сбрасывают по всему пляжу Лонг-Бич на острове Фукуок. На фоне сообщений о массовом отравлении российских туристов Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Вьетнама и АТОР.
Вьетнам, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
