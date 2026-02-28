В Рыбном союзе назвали морепродукт, который укрепляет иммунитет

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Креветки содержат белок, йод и омега-3 кислоты, которые поддерживают здоровье сердца, укрепляют иммунитет и сохраняют молодость организма, рассказали РИА Новости в Рыбном союзе.

"Креветки богаты белком, йодом и омега-3 кислотами. Этот морской деликатес помогает поддерживать здоровье сердца, укреплять иммунитет и сохранять молодость организма", - сказали в союзе.

Там уточнили, что в составе мяса креветок содержатся ценные антиоксиданты, витамины A, C, D, E и минералы, необходимые для функционирования организма.

В союзе отметили, что у каждого продукта есть норма потребления при условии, что человек здоров. Если же есть аллергические реакции, непереносимость морепродуктов, креветки необходимо исключить из рациона.

"Отдавайте предпочтение фасованным креветкам проверенных брендов, избегайте несвежего продукта и следите за условиями хранения", - напомнили эксперты.

Оптимальным способом приготовления креветок они назвали варку или приготовление на пару. Стоит избегать жирных соусов и чрезмерной обработки, чтобы сохранить полезные свойства этого морского деликатеса.