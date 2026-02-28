Рейтинг@Mail.ru
Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 28.02.2026 (обновлено: 06:24 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/ii-2077334703.html
Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети
Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети - РИА Новости, 28.02.2026
Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети
Глава американской OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания договорилась с Пентагоном об использовании ее ИИ-моделей в "секретной сети" ведомства. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T06:23:00+03:00
2026-02-28T06:24:00+03:00
технологии
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077318364.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
Технологии, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети

Сэм Альтман: Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Глава американской OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания договорилась с Пентагоном об использовании ее ИИ-моделей в "секретной сети" ведомства.
Соответствующее заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп приказал федеральным службам страны немедленно прекратить использование технологий компании Anthropic, конфликтовавшей с Пентагоном из-за использования ее технических решений в военных целях.
"Сегодня вечером мы достигли соглашения с министерством войны о развертывании наших моделей в их секретной сети", - написал Альтман в соцсети Х.
"Два наших важнейших принципа безопасности - запрет на внутреннюю массовую слежку и человеческая ответственность за применение силы, включая автономные системы вооружений. Министерство войны согласилось с этими принципами, закрепляет их в законе и политике, и мы включили их в наше соглашение", - указал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трамп приказал властям США прекратить использование технологий Anthropic
00:32
 
ТехнологииСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала