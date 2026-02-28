https://ria.ru/20260228/ii-2077334703.html
Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети
Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети - РИА Новости, 28.02.2026
Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети
Глава американской OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания договорилась с Пентагоном об использовании ее ИИ-моделей в "секретной сети" ведомства.
сша
Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети
Сэм Альтман: Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Глава американской OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания договорилась с Пентагоном об использовании ее ИИ-моделей в "секретной сети" ведомства.
Соответствующее заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп
приказал федеральным службам страны немедленно прекратить использование технологий компании Anthropic, конфликтовавшей с Пентагоном
из-за использования ее технических решений в военных целях.
"Сегодня вечером мы достигли соглашения с министерством войны о развертывании наших моделей в их секретной сети", - написал Альтман в соцсети Х
.
"Два наших важнейших принципа безопасности - запрет на внутреннюю массовую слежку и человеческая ответственность за применение силы, включая автономные системы вооружений. Министерство войны согласилось с этими принципами, закрепляет их в законе и политике, и мы включили их в наше соглашение", - указал он.