Пентагон будет использовать ИИ-модели OpenAI в своей закрытой сети

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Глава американской OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания договорилась с Пентагоном об использовании ее ИИ-моделей в "секретной сети" ведомства.

"Два наших важнейших принципа безопасности - запрет на внутреннюю массовую слежку и человеческая ответственность за применение силы, включая автономные системы вооружений. Министерство войны согласилось с этими принципами, закрепляет их в законе и политике, и мы включили их в наше соглашение", - указал он.