Henkel зарегистрировал в России сразу четыре товарных знака
Henkel зарегистрировал в России сразу четыре товарных знака - РИА Новости, 28.02.2026
Henkel зарегистрировал в России сразу четыре товарных знака
Европейский химический концерн Henkel, выпускающий, в частности, стиральный порошок Persil, зарегистрировал в России четыре товарных знака, выяснило РИА Новости РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:25:00+03:00
2026-02-28T08:25:00+03:00
2026-02-28T08:25:00+03:00
технологии
россия
henkel
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784464831_0:265:3168:2047_1920x0_80_0_0_027471abb89dafbd860e7821f9d22455.jpg
россия
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Европейский химический концерн Henkel, выпускающий, в частности, стиральный порошок Persil, зарегистрировал в России четыре товарных знака, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки поступили в ведомство в апреле 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Хенкель АГ унд Ко". Роспатент
принял решение о регистрации в феврале текущего года.
Теперь под товарным знаком Metylan компания сможет продавать в России
клеи для самостоятельного и промышленного пользования, кисти для рисования, смолы, шпатлевки, краски, политуры, лаки, растворители для лаков и обоев, а также другие материалы.
Под брендом Makroflex компания сможет продавать каучук, резину, асфальт, гибкие неметаллические трубы и различные стройматериалы; а под знаком Pritt - клейкие ленты, пластмассы, глины для лепки и другие материалы.
Помимо этого, был зарегистрирован товарный знак Aquence, под которым смогут продаваться отбеливатели, краски, составы для покрытия металлов и другие средства.
Группа компаний Henkel
- один из крупнейших европейских химических концернов, производитель бытовой химии, косметических и строительных товаров. В числе брендов компании - Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b, Pattex, Dial.