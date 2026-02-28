В Хайфе звучит тревога, рассказал российский турист

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Авиарейсы отменяют в израильской Хайфе, в городе звучат сигналы тревоги, а людей отправляют в убежища, рассказал РИА Новости турист из Краснодарского края Янис.
"Сложно (уехать - ред.), тревоги звучат, отправляют в убежища", - сказал собеседник.
Он отметил, что его самолет в РФ планировался на 2 марта, но рейсы отменяют, и он пока ищет способ уехать.
Собеседник предоставил РИА Новости видео, на котором видно, как люди спускаются в убежище.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.