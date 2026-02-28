Рейтинг@Mail.ru
16:37 28.02.2026 (обновлено: 19:37 28.02.2026)
В Хайфе звучит тревога, рассказал российский турист
В Хайфе звучит тревога, рассказал российский турист
2026-02-28T16:37:00+03:00
2026-02-28T19:37:00+03:00
в мире, сша, иран, россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Хайфе звучит тревога, рассказал российский турист

Турист из РФ рассказал, что в Хайфе звучит тревога, людей отправляют в убежища

© REUTERS / Rami ShlushЛюди заходят в убежище в Хайфе, Израиль
Люди заходят в убежище в Хайфе, Израиль
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Авиарейсы отменяют в израильской Хайфе, в городе звучат сигналы тревоги, а людей отправляют в убежища, рассказал РИА Новости турист из Краснодарского края Янис.
"Сложно (уехать - ред.), тревоги звучат, отправляют в убежища", - сказал собеседник.
США попали в ловушку Израиля, заявил помощник главы МИД Ирана
Вчера, 16:05
Он отметил, что его самолет в РФ планировался на 2 марта, но рейсы отменяют, и он пока ищет способ уехать.
Собеседник предоставил РИА Новости видео, на котором видно, как люди спускаются в убежище.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иранцев оповещают о всестороннем ответе на удары США и Израиля
Вчера, 16:35
 
В миреСШАИранРоссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
