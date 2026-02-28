https://ria.ru/20260228/gruppirovka-2077387300.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 28.02.2026
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, ВСУ... РИА Новости, 28.02.2026
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий группировки «Запад» за сутки