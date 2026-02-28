Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 28.02.2026
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, ВСУ...
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
россия
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий группировки «Запад» за сутки

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, ВСУ потеряли за сутки до 190 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Пристен в Харьковской области и Щурово в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
