Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, чем может закончиться конфликт Ирана и Израиля с США - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/gosduma-2077529807.html
В Госдуме рассказали, чем может закончиться конфликт Ирана и Израиля с США
В Госдуме рассказали, чем может закончиться конфликт Ирана и Израиля с США - РИА Новости, 28.02.2026
В Госдуме рассказали, чем может закончиться конфликт Ирана и Израиля с США
Военный конфликт между Ираном и Израилем с США может закончится по примеру двенадцатидневной ирано-израильской войны, произошедшей летом 2025 года, заявил... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:55:00+03:00
2026-02-28T21:55:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
алексей журавлев
дональд трамп
госдума рф
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077377933.html
https://ria.ru/20260228/ssha-2077525760.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, алексей журавлев , дональд трамп, госдума рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Алексей Журавлев , Дональд Трамп, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Госдуме рассказали, чем может закончиться конфликт Ирана и Израиля с США

В ГД заявили, что конфликт с Ираном может закончится по примеру кампании 2025 г

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Военный конфликт между Ираном и Израилем с США может закончится по примеру двенадцатидневной ирано-израильской войны, произошедшей летом 2025 года, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
Вчера, 14:05
"Иран сдаваться не собирается и весьма активно отвечает на удары США. Впрочем, есть и опыт недавней кампании 2025 года, когда стороны, обменявшись ракетными налетами, немедленно успокоились, каждая объявив себя победителем. Есть шанс, что и на этот раз все закончится не слишком большой кровью", - пояснил порталу NEWS.ru Журавлев.
Депутат также выразил уверенность, что оппозиция Ирана не устроит протесты на фоне военной операции Штатов из соображений безопасности.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Центральное командование ВС США назвало цели операции против Ирана
Вчера, 21:24
 
В миреИранСШАИзраильАлексей ЖуравлевДональд ТрампГосдума РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала