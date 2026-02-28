В Госдуме рассказали, чем может закончиться конфликт Ирана и Израиля с США

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Военный конфликт между Ираном и Израилем с США может закончится по примеру двенадцатидневной ирано-израильской войны, произошедшей летом 2025 года, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

"Иран сдаваться не собирается и весьма активно отвечает на удары США. Впрочем, есть и опыт недавней кампании 2025 года, когда стороны, обменявшись ракетными налетами, немедленно успокоились, каждая объявив себя победителем. Есть шанс, что и на этот раз все закончится не слишком большой кровью", - пояснил порталу NEWS.ru Журавлев

Депутат также выразил уверенность, что оппозиция Ирана не устроит протесты на фоне военной операции Штатов из соображений безопасности.

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.