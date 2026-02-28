Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как изменится контроль за концессионерами в ЖКХ
16:09 28.02.2026
В Госдуме рассказали, как изменится контроль за концессионерами в ЖКХ
В Госдуме рассказали, как изменится контроль за концессионерами в ЖКХ
2026-02-28T16:09:00+03:00
2026-02-28T16:09:00+03:00
экономика, россия, владимир кошелев, госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как изменится контроль за концессионерами в ЖКХ

В России с 1 марта ужесточается контроль за концессионерами в сфере ЖКХ

© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России с 1 марта концессионеры в сфере ЖКХ будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"С 1 марта ужесточается контроль за концессионерами: они будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов", - сказал Кошелев.
Парламентарий подчеркнул, что добросовестные концессионеры получат преимущество при заключении новых соглашений.
"Кроме того, администрация региона будет обязана направлять в местный законодательный орган регулярный доклад о деятельности концессионера", - заключил он.
Люди на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в марте
ЭкономикаРоссияВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
