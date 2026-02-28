https://ria.ru/20260228/gosduma-2077449810.html
В Госдуме рассказали, как изменится контроль за концессионерами в ЖКХ
2026-02-28T16:09:00+03:00
экономика
россия
владимир кошелев
госдума рф
россия
экономика, россия, владимир кошелев, госдума рф
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России с 1 марта концессионеры в сфере ЖКХ будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"С 1 марта ужесточается контроль за концессионерами: они будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов", - сказал Кошелев
.
Парламентарий подчеркнул, что добросовестные концессионеры получат преимущество при заключении новых соглашений.
"Кроме того, администрация региона будет обязана направлять в местный законодательный орган регулярный доклад о деятельности концессионера", - заключил он.