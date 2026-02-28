В Госдуме рассказали, как изменится контроль за концессионерами в ЖКХ

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России с 1 марта концессионеры в сфере ЖКХ будут обязаны отчитываться о любом бюджетном финансировании, что может повлиять на снижение тарифов, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.