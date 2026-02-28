СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова Владимира Зеленского о принадлежности полуострова Украине являются парадоксом, так как противоречат мнению крымчан и здравому смыслу.

Зеленский ранее заявил, что Крым – это якобы Украина и мир должен признать это.

"Складывается явный парадокс. Зеленский готов уничтожить всю Украину, продолжая всем доказывать, что Крым был украинским, противореча при этом мнению самих крымчан и здравому смыслу", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, 12 лет назад Запад агрессивно вмешались во внутренние дела на тот момент суверенной Украины , что повлекло череду фатальных преступлений и привело к вооруженному перевороту с захватом власти в стране неонацистами.

"Неонацисты грубо просчитались и не учли, что сплоченные жители героического Крыма , веками проживающие в мире и согласии на родной земле, хранили бережно любовь к России и несли сквозь десятилетия с твердой решимостью однажды вернуться домой в родную гавань. Как ни странно, именно преступная киевская хунта, угрожавшая жителям полуострова "не оставить камня на камне" в Крыму, стала историческим триггером для проведения плебисцита и законного возвращения в состав России", - сказал депутат.