В ГД предложили разрешить тратить маткапитал на покупку семейного авто

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку семейного автомобиля.
"Еще одна инициатива про расширение - это, конечно, семейный автомобиль. Номинал материнского капитала в следующем году уже превысит один миллион рублей, в этом году он еще не дотягивает, но очевидно, что за эти деньги автомобиль семейный не купишь", - сказал Нилов.
По его словам, можно предусмотреть возможность внесения за счет материнского капитала первого взноса в рассрочке на семейный автомобиль.
"Вот я был в Нижнем Новгороде, завод ГАЗ. Отличный, на базе "Газели" сделан семейный автомобиль. Причем он может быть и туристический, то есть семья может поехать по туристическому маршруту в рамках развития, в том числе внутреннего туризма. Там происходит внутри трансформация: это может быть большая кровать, чтобы переночевать. Это может быть и хозяйственный автомобиль, полухозяйственный, и для перевозки. Можно установить сразу несколько кресел детских. То есть удобно, но давайте мы такую возможность семьям дадим", - добавил парламентарий.