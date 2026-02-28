Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили разрешить тратить маткапитал на покупку семейного авто - РИА Новости, 28.02.2026
02:50 28.02.2026
В ГД предложили разрешить тратить маткапитал на покупку семейного авто
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил разрешить тратить материнский капитал на... РИА Новости, 28.02.2026
общество, нижний новгород, ярослав нилов, госдума рф, группа газ
Общество, Нижний Новгород, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Группа ГАЗ
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку семейного автомобиля.
"Еще одна инициатива про расширение - это, конечно, семейный автомобиль. Номинал материнского капитала в следующем году уже превысит один миллион рублей, в этом году он еще не дотягивает, но очевидно, что за эти деньги автомобиль семейный не купишь", - сказал Нилов.
Новорожденные - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Госдуму внесут проект о прогрессивной шкале маткапитала
28 ноября 2025, 00:25
По его словам, можно предусмотреть возможность внесения за счет материнского капитала первого взноса в рассрочке на семейный автомобиль.
"Вот я был в Нижнем Новгороде, завод ГАЗ. Отличный, на базе "Газели" сделан семейный автомобиль. Причем он может быть и туристический, то есть семья может поехать по туристическому маршруту в рамках развития, в том числе внутреннего туризма. Там происходит внутри трансформация: это может быть большая кровать, чтобы переночевать. Это может быть и хозяйственный автомобиль, полухозяйственный, и для перевозки. Можно установить сразу несколько кресел детских. То есть удобно, но давайте мы такую возможность семьям дадим", - добавил парламентарий.
Документы для новорожденного - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Госдуме рассказали, как увеличить размер маткапитала в 2026 году
24 января, 02:52
 
ОбществоНижний НовгородЯрослав НиловГосдума РФГруппа ГАЗ
 
 
