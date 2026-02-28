В ГД предложили разрешить тратить маткапитал на покупку семейного авто

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку семейного автомобиля.

По его словам, можно предусмотреть возможность внесения за счет материнского капитала первого взноса в рассрочке на семейный автомобиль.