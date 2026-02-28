Рейтинг@Mail.ru
14:11 28.02.2026 (обновлено: 14:54 28.02.2026)
Гордеевой* выписали протокол за пропаганду нетрадиционных отношений**
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мировой судья участка № 374 по Таганскому району рассмотрит дело журналистки Екатерины Гордеевой* о пропаганде нетрадиционных отношений**, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
На журналистку выписали протокол из-за нарушения части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных отношений с применением средств массовой информации).
"Назначено судебное заседание на 18 марта", - сказано в данных суда.
Дело поступило в суд в пятницу. Согласно статье административного кодекса, Гордеевой* грозит штраф до 200 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Суд ужесточил приговор Дудю* по делу об уклонении от обязанностей иноагента
12 февраля, 12:12
 
ПроисшествияРоссияЕкатерина Гордеева
 
 
