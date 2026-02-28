https://ria.ru/20260228/gordeeva-2077425524.html
Гордеевой* выписали протокол за пропаганду нетрадиционных отношений**
Гордеевой* выписали протокол за пропаганду нетрадиционных отношений** - РИА Новости, 28.02.2026
Гордеевой* выписали протокол за пропаганду нетрадиционных отношений**
Мировой судья участка № 374 по Таганскому району рассмотрит дело журналистки Екатерины Гордеевой* о пропаганде нетрадиционных отношений**, следует из данных...
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мировой судья участка № 374 по Таганскому району рассмотрит дело журналистки Екатерины Гордеевой* о пропаганде нетрадиционных отношений**, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
На журналистку выписали протокол из-за нарушения части 3 статьи 6.21 КоАП РФ
(пропаганда нетрадиционных отношений с применением средств массовой информации).
"Назначено судебное заседание на 18 марта", - сказано в данных суда.
Дело поступило в суд в пятницу. Согласно статье административного кодекса, Гордеевой
* грозит штраф до 200 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России