13:08 28.02.2026 (обновлено: 13:59 28.02.2026)
Каллас рассказала о работе консульской сети ЕС на Ближнем Востоке
Каллас рассказала о работе консульской сети ЕС на Ближнем Востоке
в мире
ближний восток
израиль
сша
кайя каллас
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
Каллас рассказала о работе консульской сети ЕС на Ближнем Востоке

Каллас заявила, что консульская сеть ЕС готова помочь выехать гражданам

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на фоне эскалации на Ближнем Востоке, что консульская сеть блока полностью задействована, чтобы помочь выехать гражданам Европейского союза.
"Наша консульская сеть в полной мере задействована, чтобы помочь выехать гражданам ЕС", - написала она в социальной сети X.
В субботу Израиль и США начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В РСТ оценили ситуацию с турпотоком из России в Иран и Израиль
