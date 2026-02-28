https://ria.ru/20260228/germaniya-2077330204.html
Немецкий политик назвал Мерца предателем
Немецкий политик назвал Мерца предателем - РИА Новости, 28.02.2026
Немецкий политик назвал Мерца предателем
Канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство предают немецкие интересы, занимаясь транзитом сжиженного природного газа из США на Украину и одновременно... РИА Новости, 28.02.2026
Немецкий политик назвал Мерца предателем
Политик Нимайер назвал Мерца предателем за отказ от газа РФ и поставки Украине