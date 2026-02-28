Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик назвал Мерца предателем - РИА Новости, 28.02.2026
04:38 28.02.2026
Немецкий политик назвал Мерца предателем
Немецкий политик назвал Мерца предателем
2026-02-28T04:38:00+03:00
2026-02-28T04:38:00+03:00
в мире
германия
украина
сша
фридрих мерц
нафтогаз украины
в мире, германия, украина, сша, фридрих мерц, нафтогаз украины
В мире, Германия, Украина, США, Фридрих Мерц, Нафтогаз Украины
Немецкий политик назвал Мерца предателем

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство предают немецкие интересы, занимаясь транзитом сжиженного природного газа из США на Украину и одновременно отказываясь от закупки нужного стране российского газа, таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее стало известно, что украинская компания "Нафтогаз" впервые импортирует американский сжиженный газ через СПГ-терминал в Германии. При этом, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 23 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 20,71%.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова напомнила Мерцу, как римляне называли германцев
26 февраля, 16:52
"Они (Мерц и его правительство - ред.) предают наши интересы, занимаясь поставками американского газа на Украину вместо импорта газа из России. Это предательство народа и экономики Германии", - сказал Нимайер.
По его словам, отмечаемое одновременно с этими действиями властей ФРГ падение запасов газа в немецких хранилищах сделает грядущие недели очень сложными для страны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Германии разрешили называть Мерца Пиноккио
24 февраля, 20:10
 
