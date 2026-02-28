Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство России отслеживает ситуацию с оставшимися в ОАЭ туристами - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/genkonsulstvo-2077444346.html
Генконсульство России отслеживает ситуацию с оставшимися в ОАЭ туристами
Генконсульство России отслеживает ситуацию с оставшимися в ОАЭ туристами - РИА Новости, 28.02.2026
Генконсульство России отслеживает ситуацию с оставшимися в ОАЭ туристами
Генконсульство России в ОАЭ отслеживает ситуацию с оставшимися в ОАЭ российскими туристами, сообщил РИА Новости генконсул в Дубае Максим Владимиров. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:52:00+03:00
2026-02-28T15:52:00+03:00
оаэ
россия
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991513316_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_adb0938f49eacc457f5379455b4e5218.jpg
https://ria.ru/20250615/ator-2022922840.html
оаэ
россия
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991513316_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6f8351dc13fbb283216b71d5534b9e42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, россия, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, Россия, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генконсульство России отслеживает ситуацию с оставшимися в ОАЭ туристами

Генконсульство РФ в ОАЭ отслеживает ситуацию с оставшимися в стране туристами

© Екатерина ЧесноковаДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Екатерина Чеснокова
Дубай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 28 фев — РИА Новости. Генконсульство России в ОАЭ отслеживает ситуацию с оставшимися в ОАЭ российскими туристами, сообщил РИА Новости генконсул в Дубае Максим Владимиров.
"Генеральное консульство находится в контакте с профильными службами, авиаперевозчиками и туристическими компаниями и получает актуальную информацию о положении российских граждан на территории ОАЭ. Отмечаем, что ряд туроператоров, включая компанию "Аль-Халидия", подтвердили готовность обеспечить своих клиентов, находящихся в ОАЭ, необходимой поддержкой, включая организацию проживания и питания на период ожидания вылета", - сказал генконсул.
"Генеральное консульство продолжит мониторинг обстановки и готово оказывать необходимое содействие российским гражданам в пределах своей компетенции", - отметил он.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
АТОР опубликовала рекомендации застрявшим в ОАЭ российским туристам
15 июня 2025, 09:27
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
ОАЭРоссияДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала