Генконсул рассказал о санитарных условиях на юге Вьетнама

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уровень санитарно-гигиенических условий и профилактика различных инфекций на юге Вьетнама остается на недостаточно высоком уровне, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

"К сожалению, санитарно-гигиенические условия и профилактика различных инфекций не только на острове Фукуок, но и в целом на юге Вьетнама продолжают оставаться на недостаточном уровне", - сказал он.

Генконсул обратил внимание на необходимость строгого соблюдения гигиенических норм, незамедлительного обращения в медицинские учреждения в случае появления симптомов каких-либо заболеваний.

"Желательность наличия медицинской страховки становится все более актуальной", - подчеркнул он.