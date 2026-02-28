Генконсул рассказал о санитарных условиях на юге Вьетнама

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уровень санитарно-гигиенических условий и профилактика различных инфекций на юге Вьетнама остается на недостаточно высоком уровне, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.
"К сожалению, санитарно-гигиенические условия и профилактика различных инфекций не только на острове Фукуок, но и в целом на юге Вьетнама продолжают оставаться на недостаточном уровне", - сказал он.
Генконсул обратил внимание на необходимость строгого соблюдения гигиенических норм, незамедлительного обращения в медицинские учреждения в случае появления симптомов каких-либо заболеваний.
"Желательность наличия медицинской страховки становится все более актуальной", - подчеркнул он.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что массовые отравления россиян произошли во Вьетнаме, через несколько часов после купания у них появились рвота, слабость и жар. Туристы пожаловались на слив канализаций в море. Отходы сбрасывают по всему пляжу Лонг-Бич на острове Фукуок. На фоне сообщений о массовом отравлении российских туристов Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Вьетнама и АТОР.