Эксперт назвал условие роста цен на газ в мире на фоне ситуации в Иране
Эксперт назвал условие роста цен на газ в мире на фоне ситуации в Иране
Биржевые цены на газ в мире вырастут примерно в 1,5 раза и превысят 600 долларов за тысячу кубометров при закрытии Ормузского пролива на фоне геополитической... РИА Новости, 28.02.2026
Юшков: цены на газ в мире вырастут в 1,5 раза при закрытии Ормузского пролива