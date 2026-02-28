Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал условие роста цен на газ в мире на фоне ситуации в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
13:48 28.02.2026 (обновлено: 13:50 28.02.2026)
Эксперт назвал условие роста цен на газ в мире на фоне ситуации в Иране
Биржевые цены на газ в мире вырастут примерно в 1,5 раза и превысят 600 долларов за тысячу кубометров при закрытии Ормузского пролива на фоне геополитической... РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, ормузский пролив, сша, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт назвал условие роста цен на газ в мире на фоне ситуации в Иране

Юшков: цены на газ в мире вырастут в 1,5 раза при закрытии Ормузского пролива

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Биржевые цены на газ в мире вырастут примерно в 1,5 раза и превысят 600 долларов за тысячу кубометров при закрытии Ормузского пролива на фоне геополитической напряженности в Иране, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США и Израиль начали в субботу масштабную операцию против Ирана, наносятся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Сообщается, что Иран в ответ произвел пуски ракет.
"На газовый рынок это повлияет только в одном случае – если будут попытки перекрыть Ормузский пролив, через который идет весь СПГ (сжиженный природный газ – ред.) из Катара. Это 20% мирового экспорта СПГ… Цены на газ в Европе и в Азии превысят, наверное, и 500, а может быть и 600 долларов за тысячу кубометров", – сказал эксперт.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы на самом ликвидном европейском хабе TTF по итогам торгов пятницы снизились почти на 1% – до 390 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, прогнозируемый экспертом рост составляет более 50% к текущему уровню. Следующая торговая сессия на TTF откроется утром в понедельник.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранОрмузский проливСШАИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасности
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
