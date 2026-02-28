Рейтинг@Mail.ru
"Держаться подальше": во Франции испугались войны с Россией
04:43 28.02.2026
"Держаться подальше": во Франции испугались войны с Россией
"Держаться подальше": во Франции испугались войны с Россией
Возможная отправка французских и британских десантников на Украину в рамках так называемой миротворческой миссии втягивает ЕС в войну с Россией, написал лидер...
украина, в мире, россия, франция, флориан филиппо, виктор орбан, сергей рябков, евросоюз, патриот, нато
Украина, В мире, Россия, Франция, Флориан Филиппо, Виктор Орбан, Сергей Рябков, Евросоюз, Патриот, НАТО
"Держаться подальше": во Франции испугались войны с Россией

Филиппо: Франция и Британия десантом на Украину втягивают ЕС в войну с Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Возможная отправка французских и британских десантников на Украину в рамках так называемой миротворческой миссии втягивает ЕС в войну с Россией, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Франция и Великобритания уже готовят свои войска! Через год-два к нам постучится война, спровоцированная ЕС: мы должны держаться от нее подальше!", — заявил он.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине
Вчера, 01:09
По словам политика, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл все карты, когда заявил, что парламент ЕС проголосовал за отправку якобы миротворческой миссии на Украину.
"Цель: превратить ЕС в государство посредством войны, уничтожить национальные государства, уничтожить Францию ​​и создать "европейскую армию"!" — подытожил Филиппо.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель Единой России Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг на встрече в Москве. 24 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Пока одни страны хотят мира, Франция готовится к войне, заявил Медведев
24 февраля, 14:29
Вчера британская газета The Telegraph сообщила, что британские и французские десантники окончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой миротворческой миссии.
Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности". Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Совфед предупредил о последствиях сговора Британии и Франции
24 февраля, 11:54
 
