"Держаться подальше": во Франции испугались войны с Россией

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Возможная отправка французских и британских десантников на Украину в рамках так называемой миротворческой миссии втягивает ЕС в войну с Россией, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Франция и Великобритания уже готовят свои войска! Через год-два к нам постучится война, спровоцированная ЕС: мы должны держаться от нее подальше!", — заявил он.
По словам политика, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл все карты, когда заявил, что парламент ЕС проголосовал за отправку якобы миротворческой миссии на Украину.
Вчера британская газета The Telegraph сообщила, что британские и французские десантники окончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой миротворческой миссии.
Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности". Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине.
