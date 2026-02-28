Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2026 года - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/foto-2077160804.html
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2026 года
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2026 года - РИА Новости, 28.02.2026
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2026 года
РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:52:00+03:00
2026-02-28T09:52:00+03:00
фото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077173694_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9794be23b5d1a5d877221b73f264aeed.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077173694_245:367:2487:2048_1920x0_80_0_0_dde01b58c695a8a156acde8ada0136d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото
Фото

Лучшие фото РИА Новости, февраль 2026 года

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Симферополе прошла международная выставка "АгроЭкспоКрым", где представили трактор "Беларус-921.3".

Девушки на фоне трактора Беларус-921.3 на международной выставке АгроЭкспоКрым в Симферополе

В Симферополе прошла международная выставка "АгроЭкспоКрым", где представили трактор "Беларус-921.3".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 31
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подарил Владимиру Путину статуэтку зубра, символа региона.

Президент РФ Владимир Путин рассматривает статуэтку орловского зубра, подаренную губернатором Орловской области Андреем Клычковым

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подарил Владимиру Путину статуэтку зубра, символа региона.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
2 из 31
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПразднование Масленицы в селе Дубъязы Высокогорского района Республики Татарстан.
Празднование Масленицы в селе Дубъязы Высокогорского района Республики Татарстан
Празднование Масленицы в селе Дубъязы Высокогорского района Республики Татарстан.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 31
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 31
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртисты на презентации фестиваля "Масленица" на Тверском бульваре в Москве.
Артисты на презентации фестиваля Масленица на Тверском бульваре в Москве
Артисты на презентации фестиваля "Масленица" на Тверском бульваре в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 31
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" на Харьковском направлении специальной военной операции.
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-С 29-го артиллерийского полка на Харьковском направлении СВО
Боевая работа расчета самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" на Харьковском направлении специальной военной операции.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 31
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФестиваль русской тройки "Тройка Фест" в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области.
Фестиваль русской тройки Тройка Фест в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области
Фестиваль русской тройки "Тройка Фест" в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 31
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 31
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе с произвольной программой женского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане.
Российская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе с произвольной программой женского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане
Российская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе с произвольной программой женского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане.
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 31
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСожжение арт-объекта высотой 25 метров, обозначающего сердце, в рамках празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области. Образ горящего сердца посвящен герою произведения Максима Горького Данко, вырвавшего сердце из груди, чтобы осветить людям путь.
Сожжение арт-объекта высотой 25 метров, обозначающего сердце, в рамках празднования Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области
Сожжение арт-объекта высотой 25 метров, обозначающего сердце, в рамках празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области. Образ горящего сердца посвящен герою произведения Максима Горького Данко, вырвавшего сердце из груди, чтобы осветить людям путь.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 31
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАбиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России "Золотая лапа" в Москве. Кот занял первое место в ежегодном рейтинге самых красивых кошек мира по версии Всемирной федерации кошек (World Cat Federation, WCF), обойдя в конкурсе полторы тысячи других котов из разных стран.
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России Золотая лапа в Москве
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России "Золотая лапа" в Москве. Кот занял первое место в ежегодном рейтинге самых красивых кошек мира по версии Всемирной федерации кошек (World Cat Federation, WCF), обойдя в конкурсе полторы тысячи других котов из разных стран.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 31
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлмаз "Череп" на предприятии "Алроса" в Москве.
Алмаз Череп на предприятии Алроса в Москве
Алмаз "Череп" на предприятии "Алроса" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 31
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" на Манежной площади.
Открытие фестиваля Китайский Новый год в Москве на Манежной площади
Открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" на Манежной площади.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 31
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушки из группы поддержки на матче звёзд Единой лиги ВТБ в Москве.
Девушки из группы поддержки на матче звёзд Единой лиги ВТБ в Москве
Девушки из группы поддержки на матче звёзд Единой лиги ВТБ в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
14 из 31
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭлектропроезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Новосибирске.
Электропроезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Новосибирске
Электропроезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 31
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыступление академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова на торжественном концерте в Центральном академическом театре Российской Армии, посвященном Дню защитника Отечества.
Концерт в Москве, посвященный Дню защитника Отечества
Выступление академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова на торжественном концерте в Центральном академическом театре Российской Армии, посвященном Дню защитника Отечества.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 31
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСобака-робот на сельскохозяйственной выставке "Казань Агро".
Собака-робот на сельскохозяйственной выставке Казань Агро
Собака-робот на сельскохозяйственной выставке "Казань Агро".
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
17 из 31
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) 9К333 "Верба" со специальным съемным прицелом ночного видения 1ПН97М "Маугли-2М" на Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS-2026) в Эр-Рияде.
Российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) 9К333 Верба со специальным съемным прицелом ночного видения 1ПН97М Маугли-2М
Российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) 9К333 "Верба" со специальным съемным прицелом ночного видения 1ПН97М "Маугли-2М" на Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS-2026) в Эр-Рияде.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
18 из 31
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУчастники юбилейной 10-й "Гонки Героев Зима" проходят препятствия на полигоне "Алабино" в Московской области.
Участники юбилейной 10-й Гонки Героев Зима проходят препятствия на полигоне Алабино в Московской области
Участники юбилейной 10-й "Гонки Героев Зима" проходят препятствия на полигоне "Алабино" в Московской области.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
19 из 31
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанда Катюша в Московском зоопарке. На территории парка проходит фестиваль, приуроченный к празднованию Китайского Нового года.
Панда Катюша в Московском зоопарке. На территории парка проходит фестиваль, приуроченный к празднованию Китайского Нового года
Панда Катюша в Московском зоопарке. На территории парка проходит фестиваль, приуроченный к празднованию Китайского Нового года.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
20 из 31
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКоманда Госкомитета по туризму Татарстана участвует в фестивале креативных санок SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш.
Команда Госкомитета по туризму Татарстана участвует в фестивале креативных санок SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш
Команда Госкомитета по туризму Татарстана участвует в фестивале креативных санок SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
21 из 31
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастник фестиваля по строительству снежных хижин "Иглу-2026 "Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.
Участник фестиваля по строительству снежных хижин Иглу-2026 Город эскимосов на льду Новосибирского водохранилища
Участник фестиваля по строительству снежных хижин "Иглу-2026 "Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
22 из 31
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСобака породы веймаранер в снегу на улице в Москве.
Собака породы веймаранер в снегу на улице в Москве
Собака породы веймаранер в снегу на улице в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
23 из 31
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкУчастники празднования китайского нового года с детьми на Манежной площади в Москве. После циклона "Валли" работы по уборке снега в столице идут в круглосуточном режиме.
Участники празднования китайского нового года с детьми на Манежной площади в Москве. После циклона Валли работы по уборке снега в столице идут в круглосуточном режиме
Участники празднования китайского нового года с детьми на Манежной площади в Москве. После циклона "Валли" работы по уборке снега в столице идут в круглосуточном режиме.
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
24 из 31
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. Озеро не замерзает даже в сильные морозы благодаря бьющим со дна ключам, поэтому лебеди регулярно прилетают сюда на зимовку.
Зимовка лебедей в Алтайском крае
Лебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. Озеро не замерзает даже в сильные морозы благодаря бьющим со дна ключам, поэтому лебеди регулярно прилетают сюда на зимовку.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
25 из 31
© РИА Новости / Кирилл ЗыковДевушки делают селфи на территории мечети шейха Зайда в Абу-Даби.
Девушки делают селфи на территории мечети шейха Зайда в Абу-Даби
Девушки делают селфи на территории мечети шейха Зайда в Абу-Даби.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
26 из 31
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПразднование Масленицы в Бахчисарайском парке в Крыму.
Празднование Масленицы в Бахчисарайском парке в Крыму
Празднование Масленицы в Бахчисарайском парке в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
27 из 31
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве. За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве. За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
28 из 31
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСжигание чучела в виде игрушки "Лабубу" в рамках празднования Масленицы в археологическом парке "Аргамач" в Липецкой области.
Сжигание чучела в виде игрушки Лабубу в рамках празднования Масленицы в археологическом парке Аргамач в Липецкой области
Сжигание чучела в виде игрушки "Лабубу" в рамках празднования Масленицы в археологическом парке "Аргамач" в Липецкой области.
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
29 из 31
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВероника Степанова, Евгения Крупицкая и Алина Пеклецова (справа налево) на дистанции скиатлона на 20 км среди женщин на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.
Вероника Степанова, Евгения Крупицкая и Алина Пеклецова (справа налево) на дистанции скиатлона на 20 км среди женщин на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинск
Вероника Степанова, Евгения Крупицкая и Алина Пеклецова (справа налево) на дистанции скиатлона на 20 км среди женщин на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
30 из 31
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорожане во время заката на замерзшей реке Фонтанке в Санкт-Петербурге.
Горожане во время заката на замерзшей реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
Горожане во время заката на замерзшей реке Фонтанке в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
31 из 31
 
Фото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала