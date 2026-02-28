Лучшие фото РИА Новости, февраль 2026 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк
В Симферополе прошла международная выставка "АгроЭкспоКрым", где представили трактор "Беларус-921.3".
В Симферополе прошла международная выставка "АгроЭкспоКрым", где представили трактор "Беларус-921.3".
1 из 31
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подарил Владимиру Путину статуэтку зубра, символа региона.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подарил Владимиру Путину статуэтку зубра, символа региона.
2 из 31
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПразднование Масленицы в селе Дубъязы Высокогорского района Республики Татарстан.
Празднование Масленицы в селе Дубъязы Высокогорского района Республики Татарстан.
3 из 31
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве.
4 из 31
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртисты на презентации фестиваля "Масленица" на Тверском бульваре в Москве.
Артисты на презентации фестиваля "Масленица" на Тверском бульваре в Москве.
5 из 31
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" на Харьковском направлении специальной военной операции.
Боевая работа расчета самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" на Харьковском направлении специальной военной операции.
6 из 31
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФестиваль русской тройки "Тройка Фест" в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области.
Фестиваль русской тройки "Тройка Фест" в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области.
7 из 31
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
8 из 31
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе с произвольной программой женского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане.
Российская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе с произвольной программой женского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане.
9 из 31
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСожжение арт-объекта высотой 25 метров, обозначающего сердце, в рамках празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области. Образ горящего сердца посвящен герою произведения Максима Горького Данко, вырвавшего сердце из груди, чтобы осветить людям путь.
Сожжение арт-объекта высотой 25 метров, обозначающего сердце, в рамках празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области. Образ горящего сердца посвящен герою произведения Максима Горького Данко, вырвавшего сердце из груди, чтобы осветить людям путь.
10 из 31
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАбиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России "Золотая лапа" в Москве. Кот занял первое место в ежегодном рейтинге самых красивых кошек мира по версии Всемирной федерации кошек (World Cat Federation, WCF), обойдя в конкурсе полторы тысячи других котов из разных стран.
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк на выставке лучших собак и кошек России "Золотая лапа" в Москве. Кот занял первое место в ежегодном рейтинге самых красивых кошек мира по версии Всемирной федерации кошек (World Cat Federation, WCF), обойдя в конкурсе полторы тысячи других котов из разных стран.
11 из 31
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлмаз "Череп" на предприятии "Алроса" в Москве.
Алмаз "Череп" на предприятии "Алроса" в Москве.
12 из 31
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОткрытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" на Манежной площади.
Открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" на Манежной площади.
13 из 31
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушки из группы поддержки на матче звёзд Единой лиги ВТБ в Москве.
Девушки из группы поддержки на матче звёзд Единой лиги ВТБ в Москве.
14 из 31
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭлектропроезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Новосибирске.
Электропроезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Новосибирске.
15 из 31
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыступление академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова на торжественном концерте в Центральном академическом театре Российской Армии, посвященном Дню защитника Отечества.
Выступление академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова на торжественном концерте в Центральном академическом театре Российской Армии, посвященном Дню защитника Отечества.
16 из 31
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСобака-робот на сельскохозяйственной выставке "Казань Агро".
Собака-робот на сельскохозяйственной выставке "Казань Агро".
17 из 31
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) 9К333 "Верба" со специальным съемным прицелом ночного видения 1ПН97М "Маугли-2М" на Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS-2026) в Эр-Рияде.
Российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) 9К333 "Верба" со специальным съемным прицелом ночного видения 1ПН97М "Маугли-2М" на Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS-2026) в Эр-Рияде.
18 из 31
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУчастники юбилейной 10-й "Гонки Героев Зима" проходят препятствия на полигоне "Алабино" в Московской области.
Участники юбилейной 10-й "Гонки Героев Зима" проходят препятствия на полигоне "Алабино" в Московской области.
19 из 31
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанда Катюша в Московском зоопарке. На территории парка проходит фестиваль, приуроченный к празднованию Китайского Нового года.
Панда Катюша в Московском зоопарке. На территории парка проходит фестиваль, приуроченный к празднованию Китайского Нового года.
20 из 31
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКоманда Госкомитета по туризму Татарстана участвует в фестивале креативных санок SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш.
Команда Госкомитета по туризму Татарстана участвует в фестивале креативных санок SUNNYФЕСТ в городе Мамадыш.
21 из 31
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастник фестиваля по строительству снежных хижин "Иглу-2026 "Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.
Участник фестиваля по строительству снежных хижин "Иглу-2026 "Город эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.
22 из 31
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСобака породы веймаранер в снегу на улице в Москве.
Собака породы веймаранер в снегу на улице в Москве.
23 из 31
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкУчастники празднования китайского нового года с детьми на Манежной площади в Москве. После циклона "Валли" работы по уборке снега в столице идут в круглосуточном режиме.
Участники празднования китайского нового года с детьми на Манежной площади в Москве. После циклона "Валли" работы по уборке снега в столице идут в круглосуточном режиме.
24 из 31
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. Озеро не замерзает даже в сильные морозы благодаря бьющим со дна ключам, поэтому лебеди регулярно прилетают сюда на зимовку.
Лебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае. Озеро не замерзает даже в сильные морозы благодаря бьющим со дна ключам, поэтому лебеди регулярно прилетают сюда на зимовку.
25 из 31
Девушки делают селфи на территории мечети шейха Зайда в Абу-Даби.
26 из 31
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПразднование Масленицы в Бахчисарайском парке в Крыму.
Празднование Масленицы в Бахчисарайском парке в Крыму.
27 из 31
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве. За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.
Снегопад в Москве. За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.
28 из 31
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСжигание чучела в виде игрушки "Лабубу" в рамках празднования Масленицы в археологическом парке "Аргамач" в Липецкой области.
Сжигание чучела в виде игрушки "Лабубу" в рамках празднования Масленицы в археологическом парке "Аргамач" в Липецкой области.
29 из 31
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВероника Степанова, Евгения Крупицкая и Алина Пеклецова (справа налево) на дистанции скиатлона на 20 км среди женщин на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.
Вероника Степанова, Евгения Крупицкая и Алина Пеклецова (справа налево) на дистанции скиатлона на 20 км среди женщин на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.
30 из 31
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорожане во время заката на замерзшей реке Фонтанке в Санкт-Петербурге.
Горожане во время заката на замерзшей реке Фонтанке в Санкт-Петербурге.
31 из 31