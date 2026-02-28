https://ria.ru/20260228/finlyandiya-2077343523.html
"Четкий сигнал". Происходящее на границе с Россией всполошило Финляндию
Брюссель финансирует милитаризацию граничащих с Россией государств, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:47:00+03:00
Политик Мема: Брюссель милитаризирует граничащие с Россией страны