"Четкий сигнал". Происходящее на границе с Россией всполошило Финляндию
28.02.2026
"Четкий сигнал". Происходящее на границе с Россией всполошило Финляндию
"Четкий сигнал". Происходящее на границе с Россией всполошило Финляндию
Брюссель финансирует милитаризацию граничащих с Россией государств, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:47:00+03:00
2026-02-28T08:47:00+03:00
Политик Мема: Брюссель милитаризирует граничащие с Россией страны

Польские военные
Польские военные
Польские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Брюссель финансирует милитаризацию граничащих с Россией государств, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Это финансирование — четкий сигнал того, что Брюссель вооружается и хочет инвестировать в милитаризацию границ с Россией", — написал он в соцсети X.

Как указал финский политик, ЕС работает над программой по выделению 23 миллиардов евро странам, пострадавшим от прекращения экономических связей с Россией, но эти деньги, подчеркнул Мема, будут потрачены на новое вооружение.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
