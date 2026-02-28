В Финляндии заявили, что страна может повторить путь Украины

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Будущее Финляндии не выглядит хорошим ни в экономическом, ни в геополитическом плане. Страна может вскоре стать второй Украиной , продолжая враждебную политику против России и безусловно поддерживая Украину в прокси-войне против своего крупнейшего соседа", - сказал он РИА Новости, комментируя решение Хельсинки закрыть границу с РФ.

Он добавил, что после разрыва связей с Россией экономика Финляндии столкнулась с серьезными проблемами.

"Финляндия примерно на протяжении 80 лет получала экономическую выгоду благодаря хорошим отношениям с Россией, а теперь внезапно, из-за радикальных решений, принятых несколькими лицами в правительстве, это стало невозможным", - уточнил Мема.