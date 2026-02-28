Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии заявили, что страна может повторить путь Украины - РИА Новости, 28.02.2026
01:08 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/finlyandiya-2077320586.html
В Финляндии заявили, что страна может повторить путь Украины
В Финляндии заявили, что страна может повторить путь Украины - РИА Новости, 28.02.2026
В Финляндии заявили, что страна может повторить путь Украины
Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии "Альянс... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T01:08:00+03:00
2026-02-28T01:08:00+03:00
В Финляндии заявили, что страна может повторить путь Украины

Армандо Мема: Финляндия рискует повторить путь Украины

Флаг Финляндии на здании в Хельсинки
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Будущее Финляндии не выглядит хорошим ни в экономическом, ни в геополитическом плане. Страна может вскоре стать второй Украиной, продолжая враждебную политику против России и безусловно поддерживая Украину в прокси-войне против своего крупнейшего соседа", - сказал он РИА Новости, комментируя решение Хельсинки закрыть границу с РФ.
Он добавил, что после разрыва связей с Россией экономика Финляндии столкнулась с серьезными проблемами.
"Финляндия примерно на протяжении 80 лет получала экономическую выгоду благодаря хорошим отношениям с Россией, а теперь внезапно, из-за радикальных решений, принятых несколькими лицами в правительстве, это стало невозможным", - уточнил Мема.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что власти Финляндии подогревают в стране военную истерию, запугивают население "гибридным воздействием" со стороны России и призывают готовиться к войне с восточным соседом
