https://ria.ru/20260228/finlyandiya-2077320586.html
В Финляндии заявили, что страна может повторить путь Украины
В Финляндии заявили, что страна может повторить путь Украины - РИА Новости, 28.02.2026
В Финляндии заявили, что страна может повторить путь Украины
Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии "Альянс... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T01:08:00+03:00
2026-02-28T01:08:00+03:00
2026-02-28T01:08:00+03:00
в мире
россия
финляндия
украина
павел кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2359:1327_1920x0_80_0_0_9f9db2211df24b909d812c64362cc799.jpg
https://ria.ru/20260227/flag-2077284689.html
https://ria.ru/20260226/zavod-2076834106.html
россия
финляндия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbadc14f5e36860e2be8c2be85f6b34c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, украина, павел кузнецов
В мире, Россия, Финляндия, Украина, Павел Кузнецов
В Финляндии заявили, что страна может повторить путь Украины
Армандо Мема: Финляндия рискует повторить путь Украины
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Будущее Финляндии
не выглядит хорошим ни в экономическом, ни в геополитическом плане. Страна может вскоре стать второй Украиной
, продолжая враждебную политику против России
и безусловно поддерживая Украину в прокси-войне против своего крупнейшего соседа", - сказал он РИА Новости, комментируя решение Хельсинки
закрыть границу с РФ.
Он добавил, что после разрыва связей с Россией экономика Финляндии столкнулась с серьезными проблемами.
"Финляндия примерно на протяжении 80 лет получала экономическую выгоду благодаря хорошим отношениям с Россией, а теперь внезапно, из-за радикальных решений, принятых несколькими лицами в правительстве, это стало невозможным", - уточнил Мема.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов
заявил РИА Новости, что власти Финляндии подогревают в стране военную истерию, запугивают население "гибридным воздействием" со стороны России и призывают готовиться к войне с восточным соседом