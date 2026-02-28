https://ria.ru/20260228/fars-2077478443.html
Fars сообщило о воздушной атаке на иранский Шираз
Fars сообщило о воздушной атаке на иранский Шираз - РИА Новости, 28.02.2026
Fars сообщило о воздушной атаке на иранский Шираз
Иранский город Шираз, расположенный на юге Ирана, подвергся атаке с воздуха, работают системы противовоздушной обороны, сообщают иранские СМИ. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:42:00+03:00
2026-02-28T17:42:00+03:00
2026-02-28T17:45:00+03:00
в мире
шираз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445778_0:600:2573:2047_1920x0_80_0_0_2a9439e38dc83812295eeb6abcc9f3e7.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077428141.html
шираз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3568b64344cc837fc8625ac2ddebc72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шираз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Шираз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Fars сообщило о воздушной атаке на иранский Шираз
Fars: иранский город Шираз подвергся атаке с воздуха