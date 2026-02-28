Рейтинг@Mail.ru
Fars: около 70 человек погибли при ударах на юге Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
17:12 28.02.2026 (обновлено: 17:21 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/fars-2077468692.html
Fars: около 70 человек погибли при ударах на юге Ирана
Fars: около 70 человек погибли при ударах на юге Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Fars: около 70 человек погибли при ударах на юге Ирана
Порядка 70 человек погибли, более 90 пострадали в результате ударов в провинции Хормозган на юге Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на медиков. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:12:00+03:00
2026-02-28T17:21:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260228/iran-2077471052.html
иран
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Fars: около 70 человек погибли при ударах на юге Ирана

Fars: при ударах на юге Ирана погибли около 70 человек, более 90 ранены

© Кадр видео из соцсетейНа месте удара по школе на юге Ирана
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Кадр видео из соцсетей
На месте удара по школе на юге Ирана
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Порядка 70 человек погибли, более 90 пострадали в результате ударов в провинции Хормозган на юге Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на медиков.
"Примерно 70 человек погибли, более 90 ранены в Минабе и Джаске", - сообщило агентство.
В Минабе под ракетный удар попала начальная школа для девочек. По данным минздрава, там погибли не менее 60 детей, еще 80 человек получили ранения в результате попадания ракеты по школе на юге Ирана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран сообщил о возможной потере нескольких командиров при ударах США
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
