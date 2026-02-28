https://ria.ru/20260228/fars-2077468692.html
Fars: около 70 человек погибли при ударах на юге Ирана
Fars: около 70 человек погибли при ударах на юге Ирана
Порядка 70 человек погибли, более 90 пострадали в результате ударов в провинции Хормозган на юге Ирана, передает агентство Fars со ссылкой на медиков. РИА Новости, 28.02.2026
военная операция сша и израиля против ирана
